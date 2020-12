Fachinformation: Der Einsammler

Sein Unternehmen offensiv zu präsentieren, ist Alexander Steins Sache nicht, überhaupt lässt er sich in Sachen Firmenstrategie ungern in die Karten gucken. Und doch rückt der 43-Jährige, der seine A. Stein’sche Buchhandlung in Werl in der 9. Generation führt, spätestens 2020 über die direkten Wettbewerber hinaus in den Fokus der breiteren Branchenöffentlichkeit.

Von sich reden macht Stein, der eins seiner Hauptstandbeine im E-Procurement für Unternehmenskunden und Bibliotheken hat, mit einer Expansionsoffensive, die 2018 mit der Berliner Versandbuchhandlung Kohlibri beginnt. Seitdem sammelt er in engerer Taktung vor allem kleine Fachmedienhändler für sein wachsendes Firmennetzwerk ein. 2020 gelingt ihm der ...