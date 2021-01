Fachinformation: Steins Wachstumsstory

Buchhandel, Handel

Sein Unternehmen offensiv zu präsentieren, ist Alexander Steins Sache nicht, überhaupt lässt er sich in Sachen Firmenstrategie ungern in die Karten gucken. Und doch rückt der 43-Jährige, der seine A. Stein’sche Buchhandlung in Werl in der 9. Generation führt, spätestens 2020 über die direkten Wettbewerber hinaus in den Fokus der breiteren Branchenöffentlichkeit.

Von sich reden macht Stein, der eins seiner Hauptstandbeine im E-Procurement für Unternehmenskunden und Bibliotheken hat, mit einer Expansionsoffensive, die 2018 mit der Berliner Versandbuchhandlung Kohlibri beginnt. Seitdem sammelt er in engerer Taktung vor allem kleine Fachmedienhändler für sein wachsendes Firmennetzwerk ein. 2020 gelingt ihm der größte Deal: Mit der Übernahme von Haufe Discovery (ehemals LSL Literatur Service Leipzig) wird die Steinʼsche ihr jährliches Umsatzvolumen nach buchreport-Schätzung auf einen Schlag verdoppeln. Und es geht weiter: Neben weiteren kleineren Übernahmen kündigt Stein im Dezember noch den Kauf des medizinischen Fachinformationsdienstleisters Frohberg von der Thieme Gruppe an.

Damit bekommt die Stein-Geschichte auch eine grundsätzliche Dimension: Innerhalb eines Jahres ziehen sich zwei Verlage aus dem Fachinformationshandel zurück, weil er nicht mehr zu ihren (digitalen) Wachstumsperspektiven passt. Und Steins Wachstumsstory ist auch die Geschichte eines wachsenden Konsolidierungsdrucks im Fachinformationshandel.

