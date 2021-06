Was Thalia an Spotlight reizt

Appetit auf mehr: Wachstumspotenziale auf dem Nebenmarkt hatte Thalia-Chef Michael Busch bereits bei der Integration der Mayerschen im Visier, mit Blick auf die mit ins Portfolio geholte Tochter Best of Books (B.O.B). Jetzt erfolgt der nächste Schritt. Rückwirkend zum 1. Januar hat Thalia den in Glinde (Schleswig-Holstein) sitzenden Systemdienstleister Spotlight erworben. Auf nichtbuchhändlerischen Vertriebsfeldern hatten zuletzt auch Logistiker Zeitfracht und Buchhandelsfilialist Hugendubel Akzente gesetzt.