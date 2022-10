Evelyn Eisenhauer wird Herstellungsleiterin bei Diogenes

Personalia

Evelyn Eisenhauer hat am bereits Mitte Juli als Nachfolgerin von Carsten Schwab die Herstellungsleitung des Diogenes Verlags übernommen.

Sie studierte Betriebswirtschaftslehre an der Bayerischen Julius-Maximilians-Universität in Würzburg und absolvierte einen Executive MBA Digital Leadership an der Hochschule für Wirtschaft Zürich. Branchenkenntnisse im Verlags- und Medienmanagement erwarb sie sich insbesondere durch ihre Funktion als Herstellungsleiterin bei der NordSüd Verlag und ab 2015 als Head of Media Services bei Ringier.