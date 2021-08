Esther Verhoefs niederländischer Nachtdienst-Krimi steigt hoch ein

Bücher und Autoren

Esther Verhoef ist eine der am häufigsten nominierten und preisgekrönten Krimiautorinnen der Niederlande. Ursprünglich schrieb sie jedoch zahlreiche Sachbücher über Tiere und Haustiere, die weltweit mehr als 9 Millionen Mal über den Ladentisch wanderten. Erst später versuchte sie sich als Krimiautorin und kam auf den Geschmack: 2003 schrieb sie ihren ersten Krimi, inzwischen sind mehr als ein Dutzend Krimis und Thriller entstanden. Im Juli 2021 veröffentlichte der niederländische Verlag Prometheus ihren neuesten Roman „De Nachtdienst“. Unmittelbar nach dessen Herausgabe triumphiert das Buch auf Platz 1 der niederländischen Bestsellerliste.

Zum Inhalt: Die Tierärztin Emma van Eerd lebt mit ihrer vierzehnjährigen Tochter direkt über ihrer Praxis. Während einer Nachtschicht dringen maskierte Männer in das Büro ein und zwingen sie dazu eine lebensrettende Operation an ihrem schwer verletzten Freund durchzuführen. Emma tut alles, was sie kann, ohne zu wissen, dass dies erst der Anfang sein wird.

In ihrer Heimat haben sich Esther Verhoefs Romane bis heute über 2,6 Millionen Mal verkauft. Obendrein schreibt sie zusammen mit ihrem Mann Berry Verhoef Psycho-Actionthriller unter dem Pseudonym „Escober“. Zu einer deutschen Übersetzung von „De Nachtdienst“ ist aktuell noch nichts bekannt. Krimis von Esther Verhoef wurden zuletzt auf Deutsch bei btb veröffentlicht.