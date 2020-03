Es gilt, den richtigen Ton zu treffen

Während der Corona-Krise bewirbt der Schwerter Buchhändler Olaf Bachmann seinen Online-Shop. Mancher Kunde hat überdies in diesen Tagen vermehrt zugegriffen – auch mit Blick auf die Kinder.

Wie ist die Lage bei Ihnen?

Kundenfrequenz und Umsatz waren am Wochenende und auch zu Beginn der aktuellen Woche durchaus positiv. Das Kundenverhalten und der Blick in die Innenstadt erinnerten mich dabei an Heiligabend, wen…