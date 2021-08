Erweiterte Verwertung: Live Escape Room von Bestsellerautor Andreas Winkelmann

Marketing, Verlage

Escape Rooms sind seit Jahren eine populäre Art der Freizeitbeschäftigung und haben als Konzept auch den Weg in den Spiele- und Buchsektor gefunden. Dass umgekehrt auch die Stoffe von Krimi- und Thrillerautoren eine gute Grundlage für die Rätselräume bieten, ist nur naheliegend.

Am 15. September eröffnet in Köln jetzt ein Escape Room, der von einer Thrillerreihe inspiriert wurde: „Am seidenen Faden” wurde vom Live-Escape-Room-Anbieter TeamEscape in Zusammenarbeit mit Bestsellerautor Andreas Winkelmann und seinem Verlag Rowohlt entwickelt. Grundlage ist Winkelmanns „Kerner und Oswald”-Thrillerreihe. Der Autor war an der inhaltlichen Entwicklung und Ausgestaltung des Escape Rooms demnach eng beteiligt.

Das ist das Konzept: In 60 Minuten Spielzeit ermitteln zwei bis sechs Personen im Fall der verschwundenen Rebecca, eine der Hauptfiguren aus der Bestsellerreihe um das Ermittlerduo Jens Kerner und Rebecca Oswald. Unterstützt werden sie dabei durch Videohinweise des Autors.

Der 4. Band der Reihe, „Die Karte”, ist Mitte Juni erschienen und steht seitdem auf der SPIEGEL-Bestsellerliste Taschenbuch Belletristik.

Andrea Luck, Gesamt-Marketingleiterin der Rowohlt Verlage: „Wir freuen uns sehr, den ersten permanenten Autoren-Escape Room für Andreas Winkelmann in Deutschland eröffnen zu können. Das Lesepublikum giert nach neuen spannenden Erlebnissen. Aber auch Spieler:innen, die noch keinen Kontakt mit dem Autor hatten, kommen auf ihre Kosten und werden so als potenzielle neue Leser:innen gewonnen werden.”

Der Winkelmann-Escape Room soll auch an weiteren Standorten angeboten werden. Die Eröffnung in Bremen ist für den späten Herbst geplant. Die Räume sind jeweils für zwei Jahre installiert.