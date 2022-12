Erstlingsroman des Schauspielers Michael Ostrowski auf Platz 15

Bücher und Autoren

„Ich bin irgendwie übers Theater, das Drehbuchschreiben und das Filmemachen beim Roman gelandet, das war mein Weg und für mich war es genau der richtige. Jetzt freu ich mich über die Unabhängigkeit und die große Freiheit, die mir das literarische Arbeiten bietet“, schwärmte Michael Ostrowski im Sommer im buchreport-Debütanten-Steckbrief von seinem neuen künstlerischen Betätigungsfeld.

Der 1973 geborene Schauspieler, Moderator und Regisseur aus Österreich hat bei Rowohlt mit „Der Onkel“ seinen ersten Roman vorgelegt. Der Titel rangiert in der österreichischen Bestsellerliste für den November auf Platz 15. Zum Inhalt: Der „Spieler und Streuner“ Mike kehrt nach 17 Jahren wilden Umherziehens nach Wien zurück, weil sein Bruder Sandro, ein erfolgreicher Anwalt, ins Koma gefallen ist. Mike nistet sich in der Villa bei Sandros Ehefrau und Kindern ein – wo es bald turbulent zugeht.

Mit „Der Onkel. The Hawk“ ist im Vorfeld zur Romanveröffentlichung in österreichisch-deutscher Koproduktion eine Filmfassung des Stoffs entstanden, an der unter anderem Anke Engelke, Simon Schwarz und Gerhard Polt mitwirkten. Ostrowski, dessen eigentlicher Name Michael Stockinger ist, war bei der Komödie als Drehbuchautor, Regisseur und als Hauptdarsteller in der Rolle des Mike tätig.