Ermanno Reas »Nostalgia« kommt in die Kinos

Bücher und Autoren

Die Verfilmung von Ermanno Reas Roman „Nostalgia“ kommt am 8. Juni in die Kinos. Zum Hintergrund:

Die süditalienische Metropole Neapel übt eine große Faszination auf die Menschen aus und schon Johann Wolfgang von Goethe bekundete in seiner „Italienischen Reise“ (u.a. bei Fischer) 1897, dass Neapel ein Paradies sei. Bis heute spielt die Stadt am Vesuv auch hierzulande in der Literatur immer wieder eine prominente Rolle. So gelang beispielsweise Elena Ferrante zwischen 2016 und 2018 das Kunststück, mit den vier Romanen ihrer „Neapolitanischen Saga“ den Spitzenplatz im SPIEGEL-Bestsellerranking Hardcover Belletristik zu erobern.

Ähnlich erfolgreich verlief Roberto Savianos Blick auf die Schattenseiten Neapels. Der Journalist beschrieb in seinem Sachbuch „Gomorrha“ die Machenschaften der neapolitanischen Camorra-Mafia und sicherte Hanser damit 2007 den zweiten Rang im Hardcover-Ranking. Gleichermaßen reüssierte er auch zwei Jahre später im Taschenbuch für dtv. Zudem folgten Adaptionen als Kinofilm und als Serie.

Die Figuren in der Verfilmung von Ermanno Reas „Nostalgia“ erliegen nun ebenfalls der pulsierenden Stadt und müssen sich mit den darin lauernden Abgründen auseinandersetzen. Die Romanvorlage erscheint in deutscher Ausgabe seit April 2022 beim Marix Verlag.

Zum Inhalt: Felice kehrt nach 40 Jahren nach Neapel zurück, um seine im Sterben liegende Mutter zu sehen. Doch schon bald mäandert er voller Nostalgie durch die Straßen seiner Heimatstadt und seine Vergangenheit.