Corona erklären, nicht Angst machen

Etliche Kinderbücher setzen sich mit der Corona-Pandemie auseinander. Bei der Konzeption werden die Verlage auch von Virologen beraten.

Als Deutschland im März in den Lockdown geschickt wurde, wurden viele Familien von heute auf morgen in die eigenen vier Wände verwiesen. Warum man nun nicht mehr auf den Spielplatz gehen konnte und auch der Besuch bei den Großeltern tabu war und was überhaupt Wörter wie Pandemie oder Virus bedeuten – all das musste Kindern erklärt werden. Um Ängsten und Unsicherheiten in dieser Situation zu begegnen, haben große Verlage wie Beltz, Tessloff und Carlsen kurzfristig mit der Herausgabe kostenloser E-Books reagiert.

Mittlerweile sind auch zahlreiche gedruckte Bücher erschienen, viele Novitäten widmen sich z.B. explizit dem Thema Händewaschen (s. Tabelle). Der mit Abstand engagierteste Verlag ist ...