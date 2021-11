Engpass im England-Geschäft

Wer ein englischsprachiges Buch unter den Weihnachtsbaum legen will, muss sich in diesem Jahr sputen. Auch wenn die Barsortimente in der neuen Normalität 10 Monate nach dem Brexit bei den Bestellungen grundsätzlich „ein gewisses Maß an Verzögerungen“ einplanen, so Libri-Sprecher Thorsten Simon, rechnen sie im Weihnachtsgeschäft u.a. wegen des Mangels an Lkw-Fahrern in Großbritannien mit zusätzlichen Engpässen.