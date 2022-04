Tomer Gardi über Ben Paul

Bücher und Autoren, Handel

Der Schriftsteller Tomer Gardi wurde mit dem Preis der Leipziger Buchmesse 2022 ausgezeichnet. Er empfiehlt Ben Paul:

„Ich lese immer wieder und mit großer Liebe die Krimi-Trilogie von Ben Paul, neulich wieder. ‚Du bist ein Polizist in Jerusalem‘ lautet der Titel des zweiten Romans in der Reihe wörtlich übersetzt. Wer ist schuldig? Dies ist die Grundfrage jedes Krimis und in fast allen Krimis finden wir es am Ende heraus: es ist jemand anderes.

Ich – der Leser, die Leserin – bin es nicht. Schuld ist immer gesellschaftlich, doch in einem Krimi wird Schuld durch eine fiktive Figur verkörpert. So haben fast alle Krimis eine ähnliche soziale und psychologische Funktion: Er war‘s, nicht ich. Vielleicht sind deswegen Krimis in Deutschland so populär. Ben Pauls Trilogie ist so toll, weil die Krimis es schaffen, Krimis zu sein, ohne diese schuldreinigende Funktion zu haben. Mein Gott, wer kann denn in Jerusalem sagen, wer schuld ist?

Ben Paul ist ein Pseudonym. Keiner weiß wer schuld ist, keiner weiß wer Ben Paul ist. Was erstaunlich ist in so einem winzigen Land wie Israel. Ben Paul schreibt auf Hebräisch, die Trilogie ist nicht übersetzt. Ist es dumm, ein Buch zu empfehlen, das ihr nicht lesen könnt? Vielleicht. Ihr könnt aber euren Lieblingsverlag bitten, dass sie Ben Paul übersetzen. Aber nur wenn ihr einen Krimi lesen wollt, der den Leser oder die Leserin nach der Lektüre nicht frei von Schuld lässt.“