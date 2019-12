Empfohlen von Rebecca Schmalz

Rebecca Schmalz ist nach Stationen bei den Verlagen Loewe und Arena seit Oktober in der Verlagsgruppe Random House und bei cbj als Senior-Lektorin für den Bereich junges Kinderbuch zuständig. Ihre aktuelle Lektüre ist das „Buch des Jahres“ des britischen Filialisten Waterstones: „Das schönste Buch der Vorweihnachtszeit war für mich dieses Jahr ‚The Boy, the Mole, the Fox and the Horse‘ von Charlie Mackesy“, das ab Ende Februar auch auf Deutsch (bei Ullstein/List) erhältlich sein wird. Das Lob der ...