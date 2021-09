Niko Schmidt empfiehlt »Salonfähig«

Bücher und Autoren, Handel

Niko Schmidt ist neuer Programmleiter bei Pietsch. Sein Buchtipp:

„Elias Hirschls neuer Roman ist ein grotesk-überhöhter Einblick in die ‚Generation Slim Fit‘, die aktuell Österreich regiert. Sein Protagonist, ein namenloser Ich-Erzähler, vergöttert Julius Varga, der sehr an Sebastian Kurz erinnert. Der Erzähler ist ein typischer Vertreter jener jungen Generation, die den Aufstieg des neuen Archetypus der ‚Hochglanz-Politstars‘ erst möglich gemacht hat.

Er sucht Vargas Nähe, dient sich ihm an, will in allem so sein wie er, perfekt, authentisch, doch er blitzt bei seinem Idol immer wieder ab, was dramatische Folgen hat: Er verliert jeglichen Bezug zur Realität, er endet im Wahn. Hirschl bedient sich der Ironie, auch der Überhöhung, und doch bildet er viele Realitäten ab, die die Politik in Österreich und anderen Ländern aktuell prägen. Er kritisiert damit einen pragmatischen Populismus, der brandgefährlich ist.

Leere Worthülsen dominieren die politische Rede, Schein-Diskurse werden geführt, das Image der Akteure wird höher bewertet als ihr Handeln, Slim-Fit-Anzüge und gebleachte Zähne sind wichtiger als Inhalt, PR-Agenturen machen Politik(er). Hoffentlich nur vorübergehende Modeerscheinungen – wie Slim-Fit-Anzüge. Unbedingt lesen, zum Staunen, zum Lachen und zum Weinen!“

Elias Hirschl Salonfähig, 256 S., 22 €, Zsolnay, ISBN 978-3-552-07248-0