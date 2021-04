Marco Jochum empfiehlt Gerhard Jäger

Bücher und Autoren, Handel

Marco Jochum ist seit April neuer Personalleiter bei der Verlagsgruppe Penguin Random House. Er hat gerade „Der Schnee, das Feuer, die Schuld und der Tod“ von Gerhard Jäger gelesen, ein Titel aus dem Programm seiner neuen Wirkungsstätte. Im Original ist der Roman bei Blessing erschienen, als Taschenbuch bei Heyne:

„Das Buch wurde mir in meiner Lieblings-Buchhandlung empfohlen. Ich konnte es nicht mehr aus den Händen legen. Ich habe für die letzten Kapitel bis tief in die Nacht hinein gelesen. Die Geschichte, mal Krimi, mal Liebesroman, in der Tiroler Bergwelt hat mich sofort in ihren Bann gezogen. Die Orte und Charaktere erscheinen bereits nach kurzer Zeit zum Greifen nah. Der Roman besticht durch eine wundervolle Sprache, wodurch ich sofort in die Szenerie eingetaucht bin.

Zudem ist es eine, wie ich finde, fesselnde und raffinierte Story, eingebettet in eine faszinierende Naturkulisse. Diese spannende und wunderschöne Erzählung lässt mich nach der letzten Seite erstaunt, nachdenklich und berührt wieder auftauchen. Ein Buch, das nachwirkt. Gern hätte ich noch mehr Romane von dem leider verstorbenen Schriftsteller Gerhard Jäger gelesen, er hätte sicher noch viele tolle Geschichten zu erzählen gehabt.“

Gerhard Jäger: Der Schnee, das Feuer, die Schuld und der Tod, 400 S., 10,99 €, Heyne, ISBN 978-3-453-42188-2