Empfohlen von Linda Wolfsgruber

Bücher und Autoren, Handel

Die Illustratorin Linda Wolfsgruber, deren Werk über 70 Bücher umfasst, wurde in diesem Jahr mit dem österreichischen Christine-Nöstlinger-Preis für Kinder- und Jugendliteratur ausgezeichnet. Dieser ist mit 10.000 Euro dotiert und wurde zum zweiten Mal vergeben. Wolfsgruber hat zuletzt „Abendflüge“ gelesen, das ihr die Literaturexpertin Christine Dreesen geschenkt hat:

„Helen Macdonalds Beschreibungen der Natur, insbesondere die Beobachtungen der Vogelflüge, haben mich ins Staunen versetzt. Ihre poetische Sprache und sensible Herangehensweise breitet sich in 41 Kapiteln über das Wunder Natur aus. Die Lust der Entdeckung und Beobachtung der Natur hat mich an die Arbeiten von Joseph Cornell erinnert.

Seine Arbeiten konnte ich 2015 im Kunsthistorischen Museum in Wien bewundern. So wie ihm, gelingt es Macdonald kleine Oasen zu erzeugen, die mich berühren und in ihren Bann ziehen. Im ersten Kapitel schreibt sie: ‚Wenn ich ein Falkenei ganz nah an meinen Mund hielt und leise, gackernde Geräusche machte, das Küken, das zum Schlupf bereit war, zurückrief.‘ In dieser kleinen zärt­lichen Geste offenbart sich das Wunder der Schöpfung. Ein wunder­bares Buch, dass ich bestimmt immer wieder aufschlagen werde!“

Helen Macdonald: Abendflüge, 352 S., 24 €, Hanser, ISBN 978-3-446-26930-9