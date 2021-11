Empfohlen von Juri Susanne Pavlovic

Bücher und Autoren, Handel

Juri Susanne Pavlovic hat den Selfpublishing-Buchpreis gewonnen. Ihr Buchtipp:

„‚Crow Kingdom‘ beginnt mit einer brennenden Katze, und von da an geht es steil bergab – auf die beste denkbare Art und Weise. Tino Falke erzählt von der Rache, die die Angestellten eines Vergnügungsparks an ihrem Arbeitgeber nehmen, der sie zynisch ausbeutet. Zentrale Figur ist Jessica, die in der Nähe des Parks aufgewachsen ist und all ihre Kindheitsträume und Taschengeld hier investiert hat – nur um dann, als erwachsene Angestellte im Park, aufs Bitterste desillusioniert zu werden.

Dass der Racheplan des Personals funktioniert, allerdings nicht ganz so wie geplant, wird auf der ersten Seite bereits klar. Von da erzählt Tino Falke rückwärts zum Ausgangspunkt der Entwicklung. Dabei zeigt er, wie der Vergnügungspark sich in alle Lebensbereiche der Figuren vorgearbeitet hat – ein alles bestimmender Tyrann, der Biografien versaut und Familien entzweit.

Das Buch ist nicht sonderlich lang, entwickelt aber die brachiale Gewalt einer Achterbahnfahrt – man schreit sich die Seele aus dem Leib, aber man kann unmöglich aussteigen. Der Text ist brillant geschrieben, kompakt und übersichtlich erzählt, wir werden fast wie Katastrophentouristen durch das Setting geführt. Ungeheuer spannend und auf die beste Art schockierend.“

Tino Falke Crow Kingdom, 200 S., 15,90 €, Amrûn, ISBN 978-3-95869467-5