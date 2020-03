Empfohlen von Elina Kritzokat

Bücher und Autoren, Handel

Elina Kritzokat hat den Finnischen Staatspreis für ausländische Übersetzer erhalten. Über ihre eigenen Leseerlebnisse sagt sie: „Wie vielleicht manch andere, bin ich froh, wenn ich beim Lesen auch mal weinen darf. Über den Schmerz und die Schönheit, die zum Leben dazugehören. Und mich dabei der Fluss der Sprache umfängt und tröstet. Zuletzt geschafft hat das der Roman ‚Alles okay‘ von Nina LaCour, einfühlsam übersetzt von Sophie Zeitz. Erzählt wird die Geschichte der Studienanfängerin Marin, die nach schweren persönlichen Verlusten durch eine Zeit größter Einsamkeit geht. Nach dem frühen Tod ihrer alleinerziehenden Mutter ist sie bei ihrem Großvater aufgewachsen, der nun seinerseits gestorben ist, vermutlich bei einem einsamen Spaziergang ertrunken. Marin, sie sich gerade in Mabel verliebt hatte, fühlt sich schuldig und erträgt die Situation nicht. Hals über Kopf verschwindet sie aus ihrer Heimatstadt und bricht alle Kontakte ab – auch den zu Mabel. Sie zieht weit weg und beginnt zu studieren. Woher sie kommt und was geschehen ist, erzählt sie niemandem. Als Weihnachten naht, bleibt sie als einzige im Wohnheim zurück, alle anderen fahren zu ihren Familien. Ein Schneesturm bricht über den Ort herein, und Mabel kommt zu Besuch. Geduldig versucht sie, die angeschlagene Marin zurück ins Leben zu holen. Sie schafft es erst im zweiten Anlauf – Marin braucht Zeit, um sich ihrer Vergangenheit stellen zu können. Nicht zuletzt das macht die berührende Geschichte so glaubwürdig.“

Nina LaCour Alles okay, 208 S., 16 €, Hanser, ISBN 978-3-446-26435-9