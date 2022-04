Daria Mrkaja empfiehlt Tash Aw

Bücher und Autoren, Handel

Daria Mrkaja unterstützt das Literaturhaus Berlin seit dem 1. April im Bereich Social Media und Outreach. Durch das digitale Programm und neue Formate habe man zuletzt auch neues Publikum gewinnen können, so das Literaturhaus. Mrkaja ist durch die Empfehlung eines französischen Autors auf den Schriftsteller Tash Aw aufmerksam geworden, der 2005 durch sein Debüt „The Harmony Silk Factory“ (deutsch: „Die Seidenmanufaktur zur schönen Harmonie“, Rowohlt) bekannt wurde:

„Ich habe gerade „Map of the invisible world“ von Tash Aw gelesen. Auf Tash Aw bin ich durch Édouard Louis gekommen. Louis hat seine Lektüre immer wieder empfohlen. In meiner Lieblingsbuchhandlung bin ich dann auf den Roman gestoßen und habe ihn direkt mitgenommen. Was mir besonders gefallen hat, war Aws wundervolle Beschreibung alltäglicher Situation – ohne diese in die Länge zu ziehen.“

Der Titel ist 2009 in Deutschland als „Atlas der unsichtbaren Welt“ als Taschenbuch bei rororo erschienen. Übergreifendes Thema sind die aus der niederländischen Beherrschung Indonesiens resultierenden (revolutionären) Strömungen. Tash Aw wurde in Taipeh geboren und lebt in London.

Tash Aw: Map of the invisible world, 400 S., ohne Preisbindung, Fourth Estate Ltd, ISBN 978-0-00728988-2, antiquarisch erhältlich