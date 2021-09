Empfohlen von Daniela Dobernigg und John Cohen

Bücher und Autoren, Handel

Daniela Dobernigg und John Cohen haben mit Cohen+Dobernigg den Hamburger Buchhandlungspreis 2021 gewonnen und empfehlen zwei Titel.

Dobernigg: „Ich lese gerade begeistert ‚Dunkelblum‘. Allein der erste Absatz ist so brillant, bringt in Kürze so viel auf den Punkt, dass ich schockverliebt bin. Eva Menasse ist eine Chronistin und Geschichtenerzählerin höchsten Ranges. Ihren Figuren zu folgen, in die Abgründe unserer Gesellschaft reingezogen zu werden, ist ein Leseabenteuer. Es ist eines der Bücher, die nachhallen und mich für viele Jahre begleiten wird. Ich vermisse diesen Roman schmerzlichst auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis.“

Eva Menasse Dunkelblum, 528 S., 25 €, Kiepenheuer & Witsch, ISBN 978-3-462-04790-5

Cohen: „Zurzeit vertiefe ich mich in ‚Wir Internetkinder‘. Eine Mischung aus Erfahrungsbericht einer Onlinepionierin und allgemeiner Reflexion über Veränderungen des Arbeitens und des Alltags durch die Entwicklungen des Netzes. Das Buch ist prachtvoll gestaltet und das Thema unglaublich spannend. Julia Peglow weiß, wovon sie spricht, hat sie doch als Designstudentin die Transformation ihres Faches in das Digitale hautnah miterlebt. Mir gefällt sehr, wie sie aus diesen Erfahrungen sehr intelligente und nachdenk­liche Betrachtungen zu den Gefahren, aber auch den Chancen anstellt.“

Julia Peglow Wir Internetkinder, 304 S., 29,80 €, Verlag Hermann Schmidt, ISBN 978-3-87439-946-3