Hugendubel-Sprecherin Cristina Herrmann empfiehlt Sulzer

Bücher und Autoren

Seit März leitet Cristina Herrmann (44) die Unternehmenskommunikation der Buchhandelskette Hugendubel. Zuletzt war sie beim Bayerischen Rundfunk tätig, wo sie die kommunikative Konzeption und Strategie für die Themen-Schwerpunkte von BR-Klassik verantwortete. Sie hat gerade „Unhaltbare Zustände“ von Alain Claude Sulzer gelesen:

„Der Eindruck von Titel, marginalem Kurztext auf der Rückseite und die reduzierte Gestaltung des Einbandes haben mich zu dem Buch greifen lassen. Der Protagonist ist das Abbild eines ‚Gewohnheitstiers‘. Sulzer schreibt dabei so sachlich zurückhaltend über seine Hauptfigur, und gleichzeitig kleidet er sie dabei dann doch wieder in einen sprachlichen Mantel voll subtilen Humors. Man schmunzelt, allein über seine Beschreibung, nur um im nächsten Moment wieder angewidert den Kopf über die hanebüchenen Ideen und Handlungen des Protagonisten zu schütteln. Faszinierend, wenn Sprache und Dramaturgie eines Autors ein Buch so monoton und gleichzeitig spannend werden lassen. Für mich war es, trotz des vergleichsweise geringen Umfangs, genau das: Packend, weil Sulzer langsam und im lähmenden Tempo, aber doch unaufhaltbar spitz auf die persön­liche Katastrophe des Protagonisten zusteuert.“

Alain Claude Sulzer Unhaltbare Zustände, 272 S., 22 €, Galiani Berlin, ISBN 978-3-86971-194-2