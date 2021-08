Christian Jünger liest »Ein Gentleman in Moskau«

Bücher und Autoren

Christian Jünger hat zum 1. Juni die kaufmännische Geschäftsführung der Rowohlt Verlage übernommen. Sein Buchtipp:

„Ich lese gerade mit großer Begeisterung den Roman ‚Ein Gentleman in Moskau‘ von Amor Towles. Dieses Buch stand schon lange auf meiner Leseliste. Darauf aufmerksam geworden bin ich durch mehrere Rezensionen und die Empfehlung eines Freundes. Der Inhalt des Buches war mir grob bekannt: Graf Alexander Rostov, ein Lebemann und Gentleman, wird 1922 in Moskau verhaftet und zu lebenslangem Hausarrest im Hotel Metropol verurteilt. Jenes Hotel, das mir bereits nach der Lektüre des Romans ‚Metropol‘ von Eugen Ruge eindrücklich in Erinnerung geblieben ist. Rostov, der als Vertreter des Adels den Bolschewiki in der soeben gegründeten Sowjetunion ein Dorn im Auge ist, bezieht eine kleine Mansarde des Hotels, in dessen besten Suiten er einst residierte, und kann die enormen gesellschaftlichen Umbrüche dieser Zeit nur noch als Beobachter durch den Blick seines Fensters verfolgen. Mir imponiert besonders die Haltung des Protagonisten Graf Alexander Rostov. Obwohl er nahezu all seine gewohnten Privilegien aufgeben muss, bewahrt er stets seine Haltung, seinen Sinn für Humor und Ironie und begegnet dem Leben weiterhin mit Optimismus und Gelassenheit.“

Amor Towles: Ein Gentleman in Moskau, 560 S., 12 €, Ullstein, ISBN 978-3-548-29072-0