Empfohlen von Ariane Koch

Bücher und Autoren, Handel

Die Aspekte-Literaturpreis-Gewinnerin Ariane Koch (ausgezeichnet für ihren Debütroman „Die Aufdrängung“, Suhrkamp) empfiehlt Nicole Seiferts „Frauen Literatur – Abgewertet, vergessen, wiederentdeckt“:

„Als ich begonnen habe, das Buch zu lesen, bin ich sofort wütend geworden. Wütend darüber, dass mir durch das über Jahrhunderte andauernde Patriarchat die Lektüre von vielen grandiosen Büchern noch heute entgeht. Die Literaturwissenschaftlerin, Übersetzerin und Autorin Nicole Seifert beschreibt in ihrem Buch ‚Frauen Literatur‘, wie Texte von Frauen* seit jeher aktiv abgewertet, vergessen und aus der (normierten) Gesellschaft verdrängt wurden – und wie wir auch gegenwärtig noch damit zu kämpfen haben, zum Beispiel indem Bücher von Frauen* seltener rezensiert werden. Glücklicherweise stellt Nicole Seifert verschiedene Werke dieser zum Schweigen gebrachten Autorinnen* vor und hebt sie so – hoffentlich nicht nur momentweise – aus dem Schatten. Es ist dringend nötig, dass Literatur verfasst von Frauen* gleichwertig behandelt wird und gleichermaßen in den Literaturkanon Eingang findet. Dieses Buch trägt dazu bei, alle sollten es lesen.“

Nicole Seifert Frauen Literatur – Abgewertet, vergessen, wiederentdeckt, 224 S., 18 €, Kiepenheuer & Witsch, ISBN 978-3-462-00236-2