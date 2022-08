Der Buchtipp von SVK-Geschäftsführer Andreas Wenger

Bücher und Autoren

Andreas Wenger (47) ist seit Juli zweiter Geschäftsführer der Auslieferung Stuttgarter Verlagskontor SVK. Sein Buchtipp:

„Ich habe zuletzt das Buch ‚Acht Berge‘ von Paolo Cognetti gelesen, das ich bei meinem Buchhändler zufällig beim Stöbern entdeckte. Ich ließ es aufgrund der Inhaltsangabe auf einen Versuch ankommen, der sich gelohnt hat. In dem Buch geht es um die lebenslange Freundschaft von Bruno und Pietro, 2 eigenwillige, wenn nicht gar eigenbrötlerische Kinder. Sie freunden sich im Bergdorf Grana an, in dem Bruno zu Hause ist und Pietro regelmäßig seine Sommerferien verbringt. Was als gemeinsames abenteuerliches, spielerisches Erkunden der Umgebung beginnt, begleitet die Freunde das ganze Leben lang. Man erlebt sie über die Jahre beim Aufwachsen, Leben, Lieben und Leiden. Nachdem sie sich für einige Jahre aus den Augen verlieren, bringt sie ein Todesfall als Erwachsene wieder zusammen, ihre Freundschaft ist innig und vertrauensvoll geblieben. Mir persönlich gefällt besonders, dass es nicht nur um die Bedeutung einer lebenslangen Freundschaft geht, sondern auch um die Bedeutung von Auseinandersetzung mit Familie, Heimat und unterschiedlichen Lebensentwürfen bzw. Lebenseinstellungen. Die Geschichte ist sehr eindrucksvoll und tiefsinnig geschrieben und lädt zum Nachdenken ein.“

Paolo Cognetti Acht Berge, 272 S., 22 €, Penguin, ISBN 978-3-328-60202-6