Elizabeth Strout erhält Siegfried Lenz Preis

Bücher und Autoren, Literaturpreise

Die US-amerikanische Schriftstellerin Elizabeth Strout erhält den Siegfried Lenz Preis 2022. Der Preis wird alle zwei Jahre von der Siegfried Lenz Stiftung vergeben und ist mit 50.000 Euro dotiert. Er zeichnet internationale Schriftsteller aus, die mit ihrem erzählerischen Werk Anerkennung erlangt haben und deren schöpferisches Wirken „dem Geist von Siegfried Lenz nah ist“.

Die von Siegfried Lenz 2014 gegründete Stiftung würdigt die 1956 geborene Strout als eine herausragende Erzählerin, die es verstehe, „mit wenigen Strichen das Panorama von Kleinstädten mit all ihren provinziellen Beschränkungen zu entfalten“. Auf denkbar knappe Weise bündele sie menschliche Verhaltensweisen. Sie zeige die Niedertracht und die Hilflosigkeit ihrer Akteure, gleichzeitig mischten ihre Romane Humor und Tragik und „lassen allen Schicksalsschlägen zum Trotz jene Glücksmomente aufblitzen, die das Leben zu meistern helfen“.

In Büchern wie „Mit Blick aufs Meer“ (2009 mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet), „Die Unmöglichkeit der Liebe“ oder „Alles ist möglich“ schaffe Strout unvergessliche Charaktere wie die Lehrerin Olive Kitteridge und erzähle „von Sehnsüchten und Erwartungen, die das Leben selten zu erfüllen vermag“. In Deutschland erscheinen ihre Bücher in deutscher Übersetzung von Sabine Roth im Luchterhand Literaturverlag, die Taschenbuchausgaben bei btb.

Die Preisübergabe findet am 30. September im Hamburger Rathaus statt. Am Vorabend der Preisverleihung wird Strout auf Einladung von „NDR Kultur“ zu Gast sein im Rolf-Liebermann-Studio des Norddeutschen Rundfunks.

Die bisherigen Preisträger Siegfried Lenz Preises waren Amos Oz (2014), Julian Barnes (2016), Richard Ford (2018) und Ljudmilla Ulitzkaja (2020).