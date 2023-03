Elisa Diallo ist neue Leiterin Lizenzverkauf Buch bei den S. Fischer Verlagen

Personalia

Dr. Elisa Diallo kehrt zu den S. Fischer Verlagen zurück. Ab 1. April übernimmt sie die Leitung der neugeschaffenen Abteilung Lizenzverkauf Buch (Foreign Rights und Inlandslizenzen).

Diallo arbeitete bei Hanser und Droemer, bevor sie in den Jahren 2013 bis 2020 bei Fischer Buchrechte international vermittelte und verkaufte. 2020 wechselte sie zum Schöffling Verlag, um dort die Leitung Rechte und Lizenzen zu übernehmen. Die Literaturwissenschaftlerin engagierte sich in jüngster Zeit zusätzlich in Jurys: beim Caine Prize for African Writing, beim Festival “Resonanzen” und beim Literaturpreis der Jürgen-Ponto-Stiftung.