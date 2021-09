EK Gruppe baut den Vorstand um

Aus den Unternehmen

Zum Abschluss des Transformationsprozesses der EK Gruppe, der sowohl auf die Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Mitgliedern als auch auf die Optimierung innerer Abläufe zielt, wird der Vorstand der Verbundgruppe umgestaltet. Zum 1. Oktober 2021 rücken Gertjo Janssen und Jochen Pohle als „Chief Retail Officer“ (CRO) in den EK Vorstand auf. Gleichzeitig verlässt Susanne Sorg nach sechs Jahren im Vorstand die Unternehmensgruppe.

Gertjo Janssen ist seit der Übernahme der niederländischen Verbundgruppe „Euretco“ für die EK Gruppe tätig und verfügt als früherer Geschäftsführer im niederländischen inhabergeführten Einzelhandel über fundierte Erfahrungen im operativen Geschäft. In den letzten Jahren hat er die 2014 übernommene Baumarktgruppe Hubo im Geschäftsfeld EK DIY neu ausgerichtet und das Franchisekonzept mit mehr als 160 inhabergeführten Standorten erfolgreich weiterentwickelt.

Jochen Pohle war zehn Jahre bei einem führenden deutschen Handelsunternehmen für den Einkauf zuständig, unter anderem in Asien. Nach seiner Zeit als Einkaufsleiter in der Geschäftsführung eines größeren Einzelhandelsunternehmens trat er 2016 in die EK Gruppe ein. Hier hat er als eine Kernaufgabe der Transformation das Geschäftsfeld EK Home durch die Zusammenführung der Einheiten

living, comfort und family neu positioniert und auf den Erfolgsweg geführt.

Janssen und Pohle werden ihre jeweiligen Geschäftsbereiche EK DIY und EK Home zusätzlich zu ihrer neuen Vorstandstätigkeit auch weiterhin leiten.

Susanne Sorg verlässt die EK

Im Zuge der Neuausrichtung scheidet Susanne Sorg zum 30. September 2021 in gegenseitigem Einvernehmen aus dem EK Vorstand aus. Der Vorstandsvorsitzende Franz-Josef Hasebrink würdigte Susanne Sorgs großen Sachverstand und ihr Engagement, mit dem sie in den vergangenen Jahren wesentliche Entwicklungen in der EK Gruppe, insbesondere im Bereich der Digitalisierung, vorangetrieben habe. „Dafür sagen wir herzlichen Dank und wünschen ihr für die berufliche und persönliche Zukunft alles Gute.“

Die digitale Entwicklung im Einzelhandel wird zukünftig von den sieben marktorientierten Geschäftsfeldern der EK vorangetrieben. Die Verantwortung für den Bereich DIT (Digital Information Technology)

von Susanne Sorg übernimmt Martin Richrath. CEO Franz-Josef Hasebrink wird sich in Zukunft noch stärker auf die strategische Entwicklung der EK Gruppe konzentrieren.

Der Vorstand der EK Gruppe besteht damit zum 1. Oktober 2021 aus vier Personen: