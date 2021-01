Ausgezeichnet: Wist – der Literaturladen in Potsdam

Der Literaturladen Wist ist Literaturvermittler und Eventort in einem. Das Erleben und Inszenieren von Literatur spielt eine besondere Rolle. Der Anspruch: Hier sollen sich Leser und Autoren Zuhause fühlen können.

Carsten Wist hat es mehr als nur einmal geschafft. Bereits drei Literaturnobelpreisträgerinnen hatte er zu Lesungen in seinem Literaturladen zu Gast. Toni Morrison war 1993 wenige Monate vor ihrer Auszeichnung da, Herta Müller las gleich mehrmals. Olga Tokarczuk besuchte die Buchhandlung in der Potsdamer Innenstadt im Oktober 2019 zum Auftakt ihrer Deutschlandreise und erfuhr am nächsten Tag von der Verleihung des Literaturnobelpreises. „Wir haben den letzten normalen Tag ihres Lebens miteinander verbracht“, erzählte Wist, als er Ende November beim Deutschen Buchhandlungspreis einen der Hauptpreise als „beste Buchhandlung“ entgegennahm. ...

