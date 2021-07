Eine trostlose Romanze

Bücher und Autoren

Heinz Strunk hat einen Liebesroman geschrieben, der entgegen der Verheißung des Titels keine erbauliche Lektüre verspricht: „Es ist immer so schön mit dir“ erzählt von der „katastrophalen Liebe“ eines Mannes in der Midlife-Crisis zu einer jungen Schauspielerin – und landet damit als höchster Neueinsteiger auf Platz 8 der SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover Belletristik. Auch diesmal geht es wieder um menschliche Abgründe, deren lustvolle Beschreibung eines der zentralen Motive von Strunks Œuvre ist. Von den rund ein Dutzend seiner bisher erschienenen Bücher ist der Roman „Der goldene Handschuh“ sein erfolgreichstes, und zwar nicht nur in kommerzieller Hinsicht (mit Rang 4 als der bisher besten Platzierung auf der SPIEGEL-Bestsellerliste): Für die Geschichte über den Frauenmörder Fritz Honka wurde Strunk mit dem Wilhelm- Raabe-Literaturpreis ausgezeichnet.

Beim aktuellen Roman fällt das Lob der Kritiker zwar nicht ganz so überschwänglich aus wie beim „Goldenen Handschuh“, aber nach Meinung der meisten Rezensenten ist Strunk wieder ein sehr unterhaltsamer und komischer Roman gelungen.

Im Vorfeld des Erscheinens setzte Rowohlt gemeinsam mit dem Autor einen Twitter- und Instagram-Account auf, außerdem hat Strunk mit Studio Bummens mehrere Podcasts produziert, darunter den kurz vor dem Erstverkaufstag gestarteten satirischen Hörspiel-Podcast „Heinz Strunk und der Blauwal“, in dem Strunk mit eher losen biografischen Bezügen und unter Mitwirkung u.a. von Olli Schulz und Bjarne Mädel die mühsame Entstehungsgeschichte des Romans in Szene setzt.