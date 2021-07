Eine Radsportlerin blickt zurück

Bücher und Autoren

Die Straßenradrennfahrerin Anna van der Breggen gibt in ihrer Autobiografie einen Einblick in das Leben als Spitzensportlerin. Rechtzeitig zum Bekanntwerden der Rückkehr der Tour de France für Frauen ab 2022 erlangt sie mit „Anna“ den 7. Platz der niederländischen Bestsellerliste.

Herausgegeben vom niederländischen Verlagshaus KokBœkencentrum erzählt der Titel die Lebensgeschichte der niederländischen Athletin, die im Alter von sieben Jahren mit dem Radsport begann und heute zu den besten Radprofis der Welt zählt. Anna van der Breggen konnte im Laufe ihrer Karriere bereits einige Erfolge erzielen. Einen der größten davon erzielte sie zum Beispiel 2016 bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro, als sie im Straßenrennen über 140 Kilometer siegte. Erst 2020 wurde die 31-Jährige Europameisterin und Weltmeisterin im Einzelzeitfahren, gewann den Giro d’Italia Femminile und die La Fleche Wallonne Féminine in Belgien. Sie beendete das Jahr als Führende der UCI-Weltrangliste.

In ihrer Autobiografie blickt sie auf ihre Sportkarriere und ihre wichtigsten Erfahrungen zurück. Gleichzeitig gibt sie sie Tipps und Ratschläge. Wie bleibt man beispielsweise motiviert? Was macht eine/n SpitzensportlerIn aus? Wie kann man am besten mit Rückschlägen umgehen? Und wie lebt man eigentlich gesund?

Zu einer deutschen Übersetzung der Biografie ist aktuell noch nichts bekannt.