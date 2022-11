Tom Feltons magische Karriere

Bücher und Autoren

Internationaler Ruhm im Alter von nur 14 Jahren: Tom Felton steht bereits lange im Rampenlicht. Der britische Schauspieler verkörperte in den 8 „Harry Potter“-Filmen den „Hogwarts“-Schüler Draco Malfoy. Mit „Beyond the Wand“ (Grand Central) legt der heute 35-jährige Schauspieler jetzt seine Autobiografie vor. Der Titel landet direkt auf Platz 1 der US-amerikanischen Sachbuch-Bestsellerliste.

In „Beyond the Wand“ blickt Felton hinter die Kulissen der „Harry Potter“-Produktionen und erzählt von seiner Kindheit auf der Kino-Leinwand: Schule und monatelange Dreharbeiten vereinen, gemeinsam mit Schauspiel-Stars wie Alan Rickman und Maggie Smith vor der Kamera stehen und plötzlich weltweit bekannt sein. Felton schreibt jedoch auch über die Zeit nach „Harry Potter“: Als im Jahr 2011 der letzte Film der Reihe erschien, war Felton 23 Jahre alt. Der Brite spielte seitdem in zahlreichen Filmen mit, doch keines seiner Projekte konnte an den großen Erfolg von „Harry Potter“ anschließen.

Feltons Fans können seine Autobiografie, zu der seine Schauspielkollegin Emma Watson ein Vorwort verfasst hat, ab dem 5. November auch auf Deutsch lesen: „Jenseits der Magie“ erscheint bei Edel Books.

Noch mehr Einblicke in die magische Welt liefert Platz 5 der US-Bestsellerliste: Dort landen mit „Madly, Deeply“ (Holt) die Tagebücher von Alan Rickman, der die Rolle des Severus Snape verkörperte. Rickman verstarb Anfang 2016, der Veröffentlichung seiner Tagebücher stimmte seine Witwe Rima Horton zu.