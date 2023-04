Eine Geschichte von der Doppelmoral ist in Österreich gefragt

Bücher und Autoren

Das Frühjahrsprogramm bricht sich, wie in Deutschland, auch in Österreich und der Schweiz Bahn – mit zahlreichen Neueinsteigern auf den monatlich erhobenen Bestsellerlisten. Im österreichischen Belletristik-Ranking sind etwa gleich 10 Titel der Top 15 Novitäten.

Darunter findet sich Daniel Glattauer, der mit „Die spürst du nicht“ auf Platz 3 einsteigt. Der Österreicher erscheint beim in Wien ansässigen und zu Hanser gehörenden Verlag Zsolnay. In seinem neuen Roman erzählt Glattauer von dem exklusiven Urlaub der Familien Binder und Strobl-Marinek, in den Tochter Sophie Luise „gegen die Langeweile“ ihre Schulfreundin Aayana mitnimmt, ein Flüchtlingskind aus Somalia. Kurz darauf kommt es zu einer Katastrophe. Glattauer zeichne mit der Geschichte „ein Sittenbild unserer privilegierten Gesellschaft“, so sein Verlag.

Auch in Deutschland punktet das Buch und steht auf Rang 23 der SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover Belletristik. Der heute 62-jährige Glattauer landete in der Vergangenheit mehrfach SPIEGEL-Bestseller, nachdem er mit dem 2006 für den Deutschen Buchpreis nominierten und 2019 verfilmten Roman „Gut gegen Nordwind“ seinen Durchbruch hierzulande feierte. Zuletzt stand er mit den Titeln „Geschenkt“ und „Die Wunderübung“ 2014 im SPIEGEL-Ranking.

