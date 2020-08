Eine Geschenke-Grube: nordisch und nachhaltig

Anja Peetz setzt in ihrer kleinen Buchhandlung mit Nonbooks Akzente. Sie zeigt in Porta Westfalica, wie sich das auf nur 47 qm umsetzen lässt.

Ein Poncho hier, eine Teekanne dort und dazwischen ein paar Pralinen – wer die Buchhandlung von Anja Peetz in Porta Westfalica betritt, hat neben zahlreichen Büchern in jeder Ecke etwas zu ent­decken. Viele Kunden kommen inzwischen gezielt wegen des Nonbook-Angebots in die Buchhandlung…