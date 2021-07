Rückenschmerzen: Ein weit verbreitetes Leiden

Bücher und Autoren, Handel, Verlage

Es ist eine Plage der sitzenden Gesellschaft: Unter Rückenschmerzen und damit verbundenen verspannungsbedingten Kopfschmerzen leiden hierzulande viele Menschen. Über 61% der Menschen in Deutschland geben an, in den letzten 12 Monaten mindestens einmal Rückenschmerzen gehabt zu haben, so eine Auswertung des Robert-Koch-Instituts im März 2021. Was kann man tun, um die Beschwerden ohne Einnahme von Medikamenten in den Griff zu bekommen? Antworten auf diese Frage liefern zahlreiche Verlage mit Ratgebern, die mit diversen Ansätzen Hilfe versprechen.

Mit den Titeln lassen sich auf der Verkaufsfläche Thementische gestalten, die das Interesse vieler potenzieller Käufer finden dürften. Auch die Prävention von Rückenleiden spielt dabei eine wichtige Rolle.

Bücher zum Thema Rückenbeschwerden