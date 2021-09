Emran Feroz ist höchster Neueinsteiger im Paperback-Sachbuch

Bücher und Autoren

Die Situation in Afghanistan hält die Welt in Atem: Die rasche Machtübernahme der Taliban nach dem Rückzug der west­lichen Truppen und die überstürzten Evakuierungsmissionen vom Flughafen in Kabul sorgen global für Schlagzeilen. Das Buch zu einem Thema der Stunde hat Westend mit „Der längste Krieg“ von Emran Feroz im Programm. Der Titel positioniert sich aus dem Stand als höchster Neueinsteiger auf Platz 10 der SPIEGEL-Bestsellerliste Paperback-Sachbuch.

Hat Westend einen Schnellschuss hingelegt, um möglichst rasch mit einem Buch zur Krise zu punkten? „Nein, der Titel war regulär für Ende August eingeplant. Dass sich die Ereignisse in Afghanistan überschlagen, konnten wir nicht ahnen. Aber wir haben den Erscheinungstermin um eine Woche vorgezogen“, schildert Rüdiger Grünhagen, bei Westend für die Bereiche Presse und Lizenzen verantwortlich.

Emran Feroz kennt die Verhältnisse in Afghanistan sehr genau. Die Eltern des 1991 in Innsbruck geborenen freien Journalisten und Buchautors stammen aus dem Land. Er berichtet regelmäßig mit Fokus auf Nahost und Zentralasien unter anderem für „Die Zeit“, die „taz“, „Al Jazeera“ und die „New York Times“. Für sein Buch „Der längste Krieg“, das Westend momentan nachdrucken lässt, hat er Afghanistan bis in die Provinzen bereist und dabei auch mit den Taliban gesprochen. Sein Ruf als Experte für das Land und die dortigen Verhältnisse brachte ihm in der vergangenen Woche auch einen Auftritt bei Markus Lanz ein, bei dem er die Lage vor Ort dem Fernsehpublikum erörterte.