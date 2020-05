Ein soziales Netzwerk als Kaufhaus?

Albrecht Mangler (Foto) verantwortet bei der Social-Media-Agentur Bilandia den Bereich Creative und Marketing.

Was unterscheidet Facebook- Shops von anderen Marktplätzen?

Facebook wirft seine Reichweite in die Waagschale. Verlage, Autoren und Buchhändler können Produkte zum Beispiel in Postings verlinken. Mit einem Klick gelangen die Nutzerinnen und Nutzer direkt in den Shop, ohne Facebook in diesem Schritt zu verlassen.

Ein Vorteil für Facebook selbst?

Das ist auch für die Userinnen und User ein Vorteil, weil Produkte innerhalb des ...