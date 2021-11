Thriller von Ken Follett steigt auf Platz 2 der Bestsellerliste ein

Bücher und Autoren

Ken Follett hatte sich in den vergangenen Jahren vor allem mit historischen Stoffen beschäftigt und mit den zuletzt erschienenen Bänden von „Kingsbridge“-Reihe und „Jahrhundertsaga“ ausnahmslos Platz 1 der SPIEGEL-Bestsellerliste erreicht. Mit seinem neuen Werk „Never – Die letzte Entscheidung“ hat der britische Schriftsteller jetzt einen Gegenwartsthriller verfasst, der in dieser Woche auf Platz 2 in das Belletristik-Ranking einsteigt.

Darin erzählt Follett die Geschichte einer globalen Krise, die sich immer mehr zuspitzt und den Mächtigen dieser Welt vollends zu entgleiten droht. Sein Stammverlag Bastei Lübbe hat die deutschsprachige Ausgabe von „Never“ mit 250.000 Exemplaren an den Start geschoben, flankiert von einer Marketing-Kampagne, die laut Programm-Vorstand Simon Decot vor allem auf reichweitenstarke Medien setzt – sowohl online als auch offline: „Konkret bedeutet das Anzeigen in Viel­leser-Magazinen und Publikumszeitschriften sowie Radiospots auf Regionalsendern auf der einen Seite, eine umfang­reiche Digitalkampagne und Paid-Social-Maßnahmen auf der anderen Seite.“

Auch das Medieninteresse ist groß: Bereits vor dem Erscheinungstermin berichteten zahlreiche Zeitungen und Zeitschriften wie „Bunte“, „Focus“ und „Welt“, weitere Interviews und Buch­besprechungen in Printmedien und Radiosendern folgen in den nächsten Wochen.

Follett selbst wird seinen neuen Roman bei digitalen Live-Events ab dem 23. November an 5 Abenden in den Buchhandlungen Thalia, Hugendubel, Heymann, Lünebuch und Reuffel vorstellen.

