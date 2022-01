Ein Plädoyer für mehr »Wir«

Bücher und Autoren

Klaus von Dohnanyi ist in den vergangenen Jahren nicht gerade als Autor aufgefallen. Der mittlerweile 93 Jahre alte Hamburger ist der letzte lebende Bundesminister aus dem Kabinett von Willy Brandt, war einst Staatsminister im Auswärtigen Amt, später Erster Bürgermeister von Hamburg. An aktuellen Debatten über Gesellschaft und Politik beteiligt er sich bis heute in Kolumnen und Aufsätzen. Nun hat er einen kritischen Blick auf die politische Lage Europas und Deutschlands geworfen, die er zunehmend zwischen den Fronten von USA und China sieht. In der vergangenen Woche stand von Dohnanyis Buch „Nationale Interessen“ (Siedler) bereits auf Platz 65 im Hardcover Sachbuch. Offenbar hat der frühere Politiker einen Nerv getroffen, denn in dieser Woche schafft der Titel den Sprung in die SPIEGEL-Bestsellerliste auf Platz 8. Der Verlag hat eine Erstauflage von 10.000 Exemplaren in den Handel gebracht, eine zweite und dritte Auflage seien bereits im Druck, wie Siedler auf buchreport-Anfrage bestätigt.

Im Buch fordert von Dohnanyi Kurskorrekturen: Weg von den bekannten Wertegemeinschaften oder Freundschaften mit Staaten wie den USA hin zu mehr europäisch oder gar national orientierten Interessen. „Realismus“ nennt der SPD-Politiker das angesichts eines „rapiden machtpolitischen und technologischen Wandels“. Klaus von Dohnanyi nimmt dabei eine nüchterne Perspektive ein: Es sei nicht möglich, Systeme zu ändern, nationale Interessen könnten nicht wegdiskutiert werden. Der Verlag ist erfreut: von Dohnanyi habe die richtige Zeit getroffen.