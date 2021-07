Buchhandlung Bücherwurm expandiert nachhaltig in Nittendorf

Handel

Die Buchhandlung Bücherwurm expandiert und hat ihre 4. Filiale im Raum Regensburg eröffnet. Zu den bereits vorhandenen Buchhandlungen in der Regensburger Innenstadt, im Regensburger Köwe Einkaufszentrum und in Neutraubling gesellt sich ein Standort im Vorort Nittendorf.

Die 10.000-Einwohner-Stadt Nittendorf stand bereits seit April 2020 ohne Buchhandlung da, nachdem die Hartungʼsche Buchhandlung schließen musste. In unmittelbarer Nähe zur geschlossenen Buchhandlung wurde zu Beginn des Jahres ein weiteres Ladenlokal frei. Dort bietet der Regionalfilialist Bücherwurm jetzt seit 1. Juli auf 70 qm ein allgemeines Sortiment an. Für Inhaber Christian Röhrl ist die Expansion in Vororte Teil seiner Strategie, um sich im Regensburger Raum breiter aufzustellen und sich so auch gegen die großen Filialisten behaupten zu können.

Das Konzept der Nittendorfer Bücherwurm-Filiale solle im Zeichen der Nachhaltigkeit stehen, erklärt Röhrl. Dazu gehören: