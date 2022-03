Kolonialismus: Ein düsteres Kapitel deutscher Geschichte

Das koloniale Erbe zwingt zu einer kritischen Auseinandersetzung. Es geht um die immer noch wirkenden Einflüsse auf Sprache und Denkweisen. Die Verlage bringen zahlreiche Sachbücher, die zur Aufklärung beitragen sollen.

Ein Rückblick auf die Geschichte Deutschlands: Zwischen 1879 und 1919 kolonisierte das Deutsche Kaiserreich zahlreiche Länder, allen voran in Afrika, aber auch in der Südsee und in China. Die deutsche Kolonial-Geschichte ist düster: Sie ist geprägt von Kriegen, Massakern und Ausbeutung. Auch heute lassen sich noch Nachwirkungen des Kolonialismus spüren: Sei es in unserer Sprache, in der Weltpolitik oder in unseren Museen – koloniales Erbe lässt sich an vielen Stellen finden. Doch es wird sich auch immer mehr und ganz bewusst mit dem kolonialen Erbe auseinandergesetzt.

Aus der Geschichte lernen

Die Sachbuch-Verlage gehen das Thema Kolonialismus auf verschiedenen Wegen an. Viele rollen das Thema geschichtlich auf und erklären, was den deutschen Kolonialismus prägte und wie er entstehen konnte: