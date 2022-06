Müller-Wohlfahrt steigt mit Sachbuch neu auf Platz 2 ein

Bücher und Autoren

Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt ist Deutschlands bekanntester Sportarzt. Viele Jahrzehnte war er Vereinsarzt des FC Bayern München, zahlreiche Spitzensportler von Usain Bolt über Michael Jordan bis Cristiano Ronaldo waren bei ihm schon in Behandlung. Doch nicht nur Sportler, auch Prominente aus dem Kulturbereich geben sich in seiner 1600 qm großen Privatpraxis im Münchener Stadtzentrum die Klinke in die Hand, darunter Bono, Eric Clapton und Javier Bardem.

Für den durchschnittlichen Kassenpatienten ist die Chance eher gering, mit seinen Rückenproblemen hier vorsprechen zu dürfen. Immerhin bleibt ihm der Gang in die Buchhandlung, denn Müller-Wohlfahrt ist auch Autor einer Reihe von Publikationen: Neben medizinischen Fachbüchern wie seiner Dissertation und Titeln zu Sport- und Muskelverletzungen sind es vor allem populäre Sachbücher und Ratgeber, in denen er seine Behandlungsmethoden erklärt sowie allgemeine Überlegungen zu einem gesunden Leben zusammenfasst.

Jetzt ist sein neues Buch „Bewegung“ erschienen – und direkt auf Platz 2 der SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover Sachbuch eingestiegen. Es ist der zweite Titel von Müller-Wohlfahrt bei Insel, nachdem er dort zuletzt 2018 in „Mit den Händen sehen“ ein autobiografisches Buch veröffentlicht hatte, das ebenfalls ein Bestseller wurde. In „Bewegung“ erklärt er u.a. sein neuestes Projekt: Die Entwicklung eines Computer-Programms in Kooperation mit der TU München, das mithilfe von KI Muskelverletzungen genauso präzise bestimmen soll, wie er es mit seinen Händen vermag.

Hier geht es zu den SPIEGEL-Bestsellerlisten.