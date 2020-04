Eichborn startet Literaturfestival

Aus den Unternehmen

Am 2. Mai 2020 lädt der Kölner Eichborn Verlag ab 17:15 Uhr zum ersten virtuellen Eichborn Literaturfestival. Neun Autorinnen und Autoren lesen an diesem Abend von zu Hause aus live aus ihren Werken und diskutieren miteinander. Eichborn-Programmleiter Dominique Pleimling übernimmt die Moderation. Das gesamte Festival wird auf der Facebook-Seite des Verlags abrufbar sein. Unter dem Hashtag #eichbornfestival sind Frank Berzbach, Felix Bork, Patricia Cammarata, Dominik Eulberg, Franziska Hauser, Laura Karasek, André Mumot, Jasmin Schreiber und Hajo Schumacher in verschiedenen Konstellationen bis 22 Uhr live zu erleben.

„Die Idee zum ersten virtuellen Eichborn Literaturfestival kam uns, als wir überlegt haben, wie man kreativ, aber auch konstruktiv mit der aktuellen Lage umgehen kann. Unsere Autorinnen und Autoren haben alle sofort begeistert zugesagt. Ich kann verraten, dass an dem Abend aus alten und neuen Texten gelesen, miteinander diskutiert und beratschlagt wird und sogar Vogelstimmen imitiert werden. Für Abwechslung ist also gesorgt“, so der Programmleiter des Eichborn Verlags Dominique Pleimling.

Das Eichborn Literaturfestival kann über den Facebook-Account des Verlags von allen Interessierten aufgerufen werden. Weitere Informationen: https://www.facebook.com/events/2684357318514686/