Édouard Louis erzählt seinen Lebensweg nach

Bücher und Autoren

Der französische Bestseller-Autor Édouard Louis legt seinen inzwischen vierten autobiografischen Roman vor und landet damit in dieser Woche auf Platz 3 der französischen Belletristik-Bestsellerliste. Der 28-Jährige Autor und Soziologe schildert in „Changer“ (Le Seuil) seine Jugend im dörflichen Hallencourt und berichtet über seine Flucht nach Paris.

In Deutschland erscheint als Nächstes im November unter dem Titel „Die Freiheit einer Frau“ die Übersetzung des im April erschienenen „Combats et métamorphoses d’une femme“. Eine Übersetzung von „Changer“ hat Louis’ deutscher Verlag S. Fischer noch nicht angekündigt.