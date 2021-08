Edgar Selge über »Hast du uns endlich gefunden«

Bücher und Autoren

In den aktuellen Herbst-Programmen finden sich zahlreiche Romandebüts deutschsprachiger Autorinnen und Autoren. buchreport stellt 18 dieser Newcomer in Steckbriefen vor. Heute: Edgar Selge mit „Hast du uns endlich gefunden“ (Rowohlt).

Mein Roman in drei Sätzen

Ein zwölfjähriger Junge erzählt aus seinem Alltag zwischen Gefängnismauer und klassischer Musik. Um 1960. Gelegentlich mische ich mich in seine Familiengeschichte ein, die meiner eigenen nicht unähnlich ist, und bin erstaunt, wie stark sich darin die politischen Katastrophen und Verdrängungen fast eines ganzen Jahrhunderts spiegeln.

Mein Weg zu Rowohlt

Der Verlag hat den Weg zu mir gefunden: 2017 hat mich meine jetzige Lektorin Katharina Schlott angesprochen. Seither hat sie mein Schreiben begleitet. Dankbar bin ich auch den Verlegerinnen und dem Verleger des Rowohlt-Verlages, die mich jeweils zu ihrer Zeit unterstützt haben: Barbara Laugwitz, Florian Illies und Nicola Bartels.

Das Verdienst meiner Lektorin

Ich finde sie begeisterungsfähig, humorvoll und genau. Das sind wertvolle Eigenschaften, wenn man lange Gespräche über einen entstehenden Text führt. Und sie ist streng. Sie sagt über jeden Satz ihre Meinung und zwingt mich so, alle intuitiven Entscheidungen über meinen sprachlichen Ausdruck bewusst zu überdenken.

Mein Eindruck von Literaturbetrieb und Buchbranche

Bei aller Marktorientierung, ohne die heute gar nichts geht, weder beim Theater noch in der Welt der Musik oder der bildenden Kunst, hat mich erstaunt, was für einen gewaltigen Vorrat an Zeit ein Verlag zur Verfügung stellt, damit ein, im besten Fall, gutes Buch entstehen kann.

Meine Lieblingsbuchhandlung

Nur die kleinen Läden mit ihren lesenden Verkäuferinnen und Verkäufern ziehen mich an: in Hamburg Robert Wohlers in der Langen Reihe und die Buchhandlung Samtleben im Literaturhaus, in München Colibris in der Leonrodstraße, in Berlin Bötzow-Buch, in Köln Klaus Bittner in der Albertusstraße und einige mehr.

Meine Lieblingsautoren

Sie wechseln. Zurzeit sind es Roberto Bolaño und Édouard Louis. Neben meinem Bett liegt immer „Die Glasglocke“ von Sylvia Plath, damit ich nicht vergesse, was wirklich genaue Beobachtung ist.

So lese ich

Satz für Satz.

Schreiben ist für mich

Beim Schreiben betrete ich ein Gebiet, in dem die Toten mit derselben Präsenz auftreten wie die Lebenden. Deshalb fühle ich mich da besonders zu Hause.

Wenn ich nicht gerade schreibe

Wenn ich gerade nicht schreibe, mache ich andere Dinge: Musik hören, zum Beispiel. Das spielt für mich eine große Rolle – auch in meinem Roman.

Warum haben Sie dieses Debüt ins Programm genommen? Mich begeistert die Kunstfertigkeit, mit der Edgar Selge von einer Kindheit in den 60er-Jahren erzählt: hoch analytisch und schonungslos, gleichzeitig voller Mitgefühl, mal erwachsen, mal kindlich, nie naiv. Dabei geht es um Themen, die jede Generation zu jeder Zeit betreffen: um Verortung, sowohl in der Familie als auch in der Zeit, um Schuld und wie man versucht, damit zu leben, um Liebe, um Verlust und um das menschliche Bedürfnis zu (über)leben. Nicola Bartels, Verlegerin