Dystopie in 360 Grad

Bücher und Autoren

Mit ihrem dystopischen Roman „GRM. Brainfuck“, der vom Leben abgehängter britischer Jugendlicher in einer Überwachungsdiktatur handelt, landete Sibylle Berg 2019 ihren bislang größten kommerziellen Erfolg: Der Titel konnte sich auf Anhieb in den Top 10 der SPIEGEL-Bestsellerliste Belletristik platzieren und rückte bis auf Rang 4 vor.

Jetzt hat die deutsch-schweizerische Autorin mit „RCE“ (die Abkürzung steht für „Remote Code Execution“, in der IT-Sicherheit ein digitaler Angriff auf ein System durch Fernsteuerung) eine Fortsetzung geliefert, die in dieser Woche als höchster Neueinsteiger auf Platz 14 reüssiert. Vor dem Hintergrund des Verkaufserfolgs des Vorgängers – laut Kiepenheuer & Witsch liegt die Auflage aller Formate von „GRM“ mittlerweile bei über 130.000 Exemplaren – hat der Verlag eine Startauflage von 80.000 Exemplaren drucken lassen.

KiWi-Vertriebsleiterin Sabine Glitza freut sich über einen „guten Einstieg in die Bestsellerlisten“, ist sich aber sicher, dass der Titel „noch viele Plätze nach oben klettern wird“. Denn neben der breiten Berichterstattung mit Besprechungen und Interviews in Printmedien und Podcasts sowie anstehender TV-Auftritte (u.a. in der Talkshow „Schulz & Böhmermann“) haben Verlag und Autorin eine „völlig andere Form der Interaktion mit den Leserinnen und Lesern“ initiiert: Zum Roman wurde ein 30-minütiger Film als virtuelles 360-Grad-Video produziert, der online mit einer speziellen, zu mietenden VR-Brille gesehen werden kann. Es spielen u.a. Olli Schulz und Katja Riemann mit. Premiere ist am 20. Mai.