Verband Bildungsmedien: Schnittstelle fürs Digitalgeschäft

Startschuss für den digitalen Brückenbau: Mit einer offenen digitalen Infrastruktur will der Verband Bildungsmedien die Angebote seiner 79 Mitgliedsverlage mit öffentlichen und privaten Schulverwaltungs- und Lernmanagementsystemen verbinden. Das im Mai angekündigte Projekt, eine aufgebohrte Version der bestehenden Plattform Bildungslogin, wird am heutigen Donnerstag (7.10.) an einer ersten Schule in Köln ausgerollt. „In den kommenden Wochen folgen sieben weitere Schulen“, kündigt Verbandsgeschäftsführer Christoph Pienkoß an.