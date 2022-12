DVD Tierische Unterhaltung fürs Heimkino

Bücher und Autoren

Auf dem Videomarkt geht der Trend bereits seit einigen Jahren in Richtung Streaming, auch 2021 war das Video-on-Demand-Geschäft über Abo-Anbieter wie Netflix, Amazon Prime & Co. das umsatzstärkste Segment. Ähnlich wie im Hörbuch-Bereich haben die physischen Trägermedien, in diesem Fall DVD und Blu-ray, deswegen aber noch lange nicht ausgedient, denn vor allem als Geschenkartikel sind Filme weiterhin gefragt – und bleiben damit zur Sortimentsabrundung für Buchhändler interessant.

Das zeigt auch ein Blick auf die DVD-Jahresbestsellerlisten, wobei es diesmal zwei Filme mit Buchbezug bei den Spielfilmen unter die Top 3 geschafft haben:

Auf Platz 1 landet die Verfilmung von Margit Auers Kinderbuch-Bestseller „Die Schule der magischen Tiere“, die im Herbst 2021 in den Kinos anlief und seit März dieses Jahres als Kaufvideo bei Leonine verfügbar ist. Es ist die erste von vier geplanten Verfilmungen, der zweite Teil startete in diesem Herbst in den Kinos und wird im März auf DVD erscheinen. Die Buchreihe mit mittlerweile 12 Bänden erscheint bei Carlsen.

Platz 3 im DVD-Ranking belegt mit „Phantastische Tierwesen. Dumbledores Geheimnisse“ ebenfalls eine Literaturadaption. Die britisch-US-amerikanische Produktion bei Warner ist der dritte von insgesamt fünf geplanten Filmen in der „Phantastische-Tierwesen-Filmreihe“ von J.K. Rowling.