Buchumsätze in Österreich ziehen langsam wieder an

In Österreich durften die ersten Händler nach Ostern ihre Ladentüren wieder aufschließen. Inwieweit der stationäre Verkauf nach den massiven Einbrüchen infolge des Shutdowns Mitte März wieder substanziell für mehr Umsatz sorgen kann, ist aber noch nicht zuverlässig abschätzbar.

Der Rückstand, den es aufzuholen gilt, ist massiv: In den beiden Märzwochen nach den flächendeckenden Schließungen waren die stationären Umsätze in Österreich in einer Größenordnung von 80% eingebrochen. Danach konnten ...

