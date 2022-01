Durchbruch für das Dänen-Duo

Bücher und Autoren

Die lange Liste von erfolgreichen Nordic-Crime-Autoren hat mit dem dänischen Autoren-Duo Janni Pedersen und Kim Faber einen weiteren Eintrag erhalten. Dem Ehepaar gelang bereits im vergangenen Herbst mit seinem Debütroman „Winterland“ der Einstieg in die Top 10 der SPIEGEL-Bestsellerliste Paperback Belletristik. Der Thriller ist Auftakt zu einer Reihe, die dem Ermittlerduo Martin Juncker und Signe Kristiansen bei der Aufdeckung von Mordfällen folgt, wobei immer auch aktuelle gesellschaftspolitische Themen eine Rolle spielen.

In ihrem Heimatland waren die bekannten Journalisten – Kim Faber arbeitet für die Tageszeitung „Politiken“, seine Frau Janni Pedersen ist Kriminalreporterin beim Fernsehsender TV2 – mit ihrem Erstling wochenlang in den Verkaufscharts vertreten. In Deutschland rückte der Thriller bis auf Rang 4 der Paperbackliste vor, rund 80.000 Exemplare hat Blanvalet bislang verkauft. Ende Dezember hatte der zu Penguin Random House gehörende Verlag Band 2 nachgeschoben, der das Autoren-Ehepaar jetzt auf Anhieb an die Spitze der Bestsellerliste katapultiert: „Todland“, erschienen in einer Startauflage von 50.000 Exemplaren, knüpft unmittelbar an die Handlung von „Winterland“ an. Auch der Vorgänger ist weiter hoch im Ranking vertreten (aktuell auf Platz 12).

Für eine Fortsetzung ist gesorgt: Im Mai 2022 folgt mit „Blutland“ der 3. Teil und laut Verlag schreiben Faber/Pedersen bereits an Band 4. Außerdem sind die Filmrechte an die Produzenten der Nordic-­Crime-Serie „Die Brücke“ verkauft worden.

