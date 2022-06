Dreifach-Wechsel bei Ueberreuter in Berlin

Moira Burges (26) vervollständigt zudem seit Anfang Mai das Kommunikationsteam bei Ueberreuter. Ihr Aufgabenbereich umfasst das digitale Marketing mit besonderem Fokus auf Social Media und der Betreuung von Bloggern. Bereits während ihres Kommunikationsdesign-Studiums an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin, war Moira Burges bei Oh Bracelet Berlin im Bereich Social Media und Grafikdesign tätig.

Auch Patricia Krüger (25), die vor kurzem ihr Bachelorstudium der Bibliotheks- und Informationswissenschaft mit dem Zweitfach Musikwissenschaften abgeschlossen hat, ist neu im Berliner Verlagsteam und unterstützt die Geschäftsführung und das Kommunikationsteam.